Iuel føler med Ingebrigtsen

VG er blant mediene som sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene «sannsynligvis dopet» og to ganger «blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves». Dokumentene skal stamme fra våren 2016.

Ingebrigtsen har aldri testet positivt for et forbudt stoff. De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varslingslampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.

Hekkeløper Amalie Iuel synes det er synd at Ingebrigtsen nå kanskje blir mistenkeliggjort til tross for at han aldri har testet positivt for et forbudt stoff.

Mye testing

– Ja, jeg synes det er litt skummelt. Han har helt sikkert ikke vært borti noen greier han ikke skal, så da er det synd at man blir stemplet og mistenkeliggjort. Det er vanskelig å bli kvitt det «imaget» når du først blir stemplet sånn, sa hun til NTB torsdag kveld.

Da hadde hun nettopp vunnet heatet på 400 meter hekk under Boysen Memorial på Bislett stadion.

– Ryktene sprer seg fort om det er noen som får en anelse om et eller annet, men jeg kjenner gutta. De er seriøse med det de gjør, og jeg tror ikke det er noe lureri der, forteller Iuel og påpeker samtidig at det ikke er opp til henne å ha noen spesiell mening rundt situasjonen.

– Norsk idrett er såpass flink til å teste folk, og Antidoping Norge gjør en utrolig god jobb, så jeg tror ikke det er noe å være redd for, sier hun.

VM-oppkjøring

På Bislett torsdag løp Iuel komfortabelt inn til seier på langhekken.

– Jeg kjente at det ble ganske mye vind på den første langsiden, så det var vanskelig å holde steget og rytmen. Jeg måtte kjempe ganske hardt, og det var vanskelig å holde femten steg. Da kjente jeg at beina ble ganske fort tunge.

Senere samme kveld løp hun inn til ny seier, denne gang på 400 meter i heat med blant andre Hedda Hynne. Iuel ble klokket inn til imponerende 52,19.

Hun tok hele stevnet som en treningsøkt inn mot VM i midten av august.

– Jeg er midt i en treningsperiode ettersom jeg prøver å lade opp til VM. Jeg prøver å toppe formen til midten av august, så da er det greit å få trent skikkelig nå. Det å konkurrere med tunge bein er ikke det beste, men det er moro uansett.

Hun var nærmest på hjemmebane på Bislett.

– Ja, det er veldig gøy. Jeg bor jo rett borti her, og det er deilig å komme hit og konkurrere. Det er alltid god stemning her, avsluttet hun.

