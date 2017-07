Ingebrigtsens krav til seg selv: medalje i U20-EM

16-åringen kom rett fra høyden og løp inn til 13.49,54 på 5000 meter under torsdagens elitestevne på Bislett. Det er godt under EM-kravet før U20-mesterskapet. I Italia kan han fort stille opp på både 1500 meter, 5000 meter og 3000 meter hinder.

Fram mot det gjenstår siste finpuss før overskuddet skal dyrkes.

– Nå skal jeg løpe i Belgia om et par dager, og så er det vel bare å lade opp til EM, sa Ingebrigtsen til NTB torsdag.

I rute

– Er du i rute til mesterskapet?

– Ja, helt klart. Alt har gått etter planen til nå, fortalte han og la til at han ikke nøyer seg med hva som helst i mesterskapet.

– Jeg blir misfornøyd hvis jeg ikke tar medalje. Kanskje også til og med gull.

16-åringens resultater i friidrettssirkuset er svært imponerende, men noe senior-VM blir det ikke på unggutten til tross for at han kun er drøye fire sekunder unna VM-kravet.

Mangler Henrik

Jakob Ingebrigtsen sier det naturligvis ville vært gøy å konkurrere i VM, men at han vil få mange muligheter senere. Samtidig mener han at han har tiden som kreves for å komme under VM-kravet inne, med maksimal flyt.

– Hvis alt klaffer har jeg den inne, men det skal selvfølgelig mye til, og jeg er ikke der nå. Da måtte jeg lagt opp treningen helt annerledes og satset mot det.

Sandnes-løperen trener i tospann med broren Filip Ingebrigtsen (24). Vanligvis ville også Henrik Ingebrigtsen vært med, men han er ute etter å ha operert en trøblete hamstring.

– Det er selvfølgelig dumt, og vi merker så klart at vi mangler én. Det er kanskje litt lettere å gå lei av hverandre når vi er to istedenfor tre.

