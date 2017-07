Hynne tror VM-kravet sitter til helgen

– Ja, i utgangspunktet tror jeg det, sier Hynne til NTB.

Hun brukte 400-meteren på Bislett torsdag som gjennomkjøring før søndagens stevne.

Strindheim-løperen var fem hundredels sekund fra å klare VM-kravet da hun løp på 2.01,05 under Bislett Games i juni. I London møter hun et såpass sterkt felt at farten kan bli god nok til at hun kommer seg under 2.01.

God form

Det er nettopp den tiden alt handler om fram til Håvard Tjørholm, Norges Friidrettsforbunds toppidrettssjef, må melde inn troppen til VM i London senest 24. juli.

– Formen min tilsier at jeg kan ta kravet til helgen. Det kommer helt an på hvordan heatet blir lagt opp. Hver 800 meter lever sitt eget liv. Går det kronglete, blir tiden plutselig ikke så bra, men det er noen skikkelig gode løpere med. Får jeg løpt slik jeg vil, har jeg tiden inne, sier Hynne.

Hun var godt fornøyd med tiden 53,44 på 400 meter torsdag, kun slått av Amalie Iuel, som løp inn til 52,19.

Kan få spesialinvitasjon

Hynne kan også være aktuell for å få en spesialinvitasjon til VM dersom hun ikke klarer kravet, men Strindheim-løperen er offensiv før helgens stevne i London.

– Det er alltid vanskelig å si (om man får spesialinvitasjon), men jeg prøver å tenke at jeg skal til VM uansett. Vi legger opp til det, så får vi heller ta det hvis det skulle vise seg ikke å gå. Men min strategi er så enkel at hvis jeg er god nok til å ta kravet, så tar jeg kravet. Målet mitt er å løpe best mulig, og tar jeg VM-kravet er det jævlig bra. Gjør jeg ikke det, så er det ikke det å ta kravet som har vært målet for sesongen. Det handler om å gjøre en best mulig sesong, og så håper jeg tiden kommer som et resultat av gode løp.

VM i friidrett arrangeres fra 4. til 13. august i nettopp London.

