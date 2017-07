Boasson Hagen en hårsbredd fra etappeseier

– Det er surt. Jeg hadde håpet at det skulle gå. Laget gjorde en veldig god jobb. Synd at Kittel smatt forbi på slutten, sa en skuffet Boasson Hagen til TV 2 etter målgang.

Han måtte lenge vente på bekreftelsen om at det «bare» ble annenplass. Det var utrolig jevnt, men juryen besluttet at tyskeren var først over mål. TV 2s eksperter mente juryen minst burde ha dømt dødt løp mellom de to, men slik ble det ikke.

– Jeg hadde ingen peiling på om jeg vant eller ikke. Jeg skjønte at det var tett da jeg passerte mållinjen. Det holdt akkurat, sa Quick-Step-rytter Kittel etter målgang.

Kristoff: – Føler med Edvald

– Juryen sier at seiersmarginen (til Kittel) var på mindre enn fem millimeter. Det var så nært, så nært. Det er skuffende for Edvald, sa Roger Hammond, sportsdirektør i Dimension Data til TV 2.

– Likevel må vi ta med oss det positive. Vi har vist at vi kan vinne denne typen etapper i fortsettelsen, la han til.

Den 214 kilometer lange etappen fra Troyes til Nuits-Saint-Georges ble avgjort med en massespurt. Boasson Hagen (Dimension Data) fikk et optimalt spurtopptrekk, og der var spurtkanonen Kittel altså så vidt sterkest. Alexander Kristoff ble fjerdemann på etappen. Kun australske Michael Matthews, Boasson Hagen og Kittel var foran Stavanger-syklisten over mål.

– Det ble ikke en perfekt spurt, men jeg var nærmere enn i går. Jeg kom litt i vinden helt på slutten, det var litt synd, sa Kristoff etter målgang.

– Det er «drit» for Edvald at det ikke ble seier. Det er bittert å være så nær seieren, så jeg føler med ham. Men Dimension Data hadde et veldig bra opptrekk, så det viser at det er mulig å slå Kittel, la han til.

Froome leder

Den franske formspurteren Arnaud Démare fikk det ikke til å stemme på etappen. Han ble kun nummer elleve til slutt.

Kvartetten Manuele Mori (UAE), Yohann Gène (Direct Energie), Dylan van Baarle (Cannondale) og Maxime Bouet (Fortuneo) gikk tidlig i brudd på etappen, men utbryterne ble som ventet kjørt inn kort tid før slutt.

Italienske Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) var kjappest av rytterne i hovedfeltet på den innlagte spurten underveis på etappen. Alexander Kristoff var nummer seks over streken, noe som betyr at 30-åringen trolig ikke helt har gitt opp poengkonkurransen i rittet. Avstanden opp til ryttere som Kittel og Démare er imidlertid stor.

Tour de France fortsetter lørdag. Briten Chris Froome leder fortsatt rittet sammenlagt.

Etter to etapper for spurterne, venter det nå to fjelletapper i helgen. Da vil sammenlagtrytterne trolig benytte anledningen til å støte på hverandre.

(©NTB)