– Lukaku på medisinsk test i LA

Torsdag fikk flere britiske medier opplyst at Everton har akseptert et United-bud på 75 millioner pund for spisskjempen.

Lukaku har vært på ferie med Uniteds milliardmann Paul Pogba i California i det siste, og nå kan det se ut til at han ikke reiser tilbake til England for å slutte seg til Evertons sesongoppkjøring.

The Guardian skriver at Lukaku skal ha gjennomført den obligatoriske legesjekken før United-overgangen i Los Angeles torsdag kveld. Det betyr – hvis overgangen går i boks – at han kan slutte seg til sine nye lagkamerater i helgen.

Søndag starter nemlig Uniteds oppkjøringstur i USA, der laget skal spille fem kamper. Lukaku kan også bli å se i United-drakt mot Vålerenga i Oslo 30. juli.

