Wolves-keeper rammet av leukemi

Blodprøver tatt av keeperen i sesongoppkjøringen viste unormale verdier. Ytterligere tester bekreftet diagnosen. Han vil umiddelbart starte behandling for sykdommen.

– Alle i Wolves er sjokkert og trist over nyheten om Carls diagnose. Klubben vil gi ham og familien hans all mulig kjærlighet og støtte underveis. Han har en tøff tid i vente, men vi vet at Carl er en fighter, sier Wolves-direktør Laurie Dalrymple i en uttalelse på klubbens nettsted torsdag.

– Ord kan ikke beskrive hvordan jeg føler meg akkurat nå. Jeg er glad i deg, Carl. Vi står alle med deg. Du er en sterk mann, en sterk ulv, sier Wolves-spiss Nouha Dicko, ifølge BBC.

Ikeme har vært Wolves-eid i hele karrieren. Han har spilt over 200 kamper for «ulvene».

