Medier: Lukaku nærmer seg United

Summen tilsvarer 814 millioner kroner. BBC, Sky Sports og en rekke andre medier har fått opplysninger om den ventede overgangen.

Everton-kilder presiserer overfor Sky Sports at avtalen ikke er i boks. Ifølge den britiske TV-kanalen vil et Lukaku-kjøp innebære at United ikke lenger er interessert i å hente Real Madrids Álvaro Morata. Storklubben skal ha fått nei til to store bud på den spanske spissen i sommer.

United-manager José Mourinho hadde Lukaku i stallen som Chelsea-sjef i 2013/14-sesongen. Da leide han ut den sterke belgieren til Everton, og sommeren 2014 ble Lukaku solgt til klubben fra Liverpool.

Nå ser det ut til at de to gjenforenes i United. Denne gang er 24 år gamle Lukaku definitivt med i Mourinhos planer.

Rooney ut?

Det ryktes også i britiske medier at Wayne Rooney skal motsatt vei. Han kom til United fra nettopp Everton i 2004 og skal angivelig tilbake til gamleklubben.

Rooney er United-kaptein, men er blitt en stadig mindre viktig del av laget. Sist sesong var han på banen i kun 25 seriekamper og scoret fem mål.

Lukaku bøttet på sin side inn mål for Everton i Premier League. Bare Tottenhams Harry Kane (29) scoret flere enn belgierens 25.

Everton har også selv brukt mye penger på spillere i sommer. I tur og orden er Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramirez og Michael Keane kommet inn dørene på Goodison Park.

