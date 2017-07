Lett match for Federer

Sveitseren Federer slo serbiske Dusan Lajovic 7-6 (7-0), 6-3, 6-2. Formsterke Federer ses på som kanskje den største favoritten til å vinne årets utgave av Wimbledon. Djokovic, Rafael Nadal (Spania) og hjemmehåpet Andy Murray (Storbritannia) er andre vinnerkandidater. Drømmen lever videre etter torsdagens seier.

– Jeg trøblet med rytmen min i starten av kampen, men etter hvert ble jeg kvitt nervene. Da ble det bra, sa Federer (35) etter kampslutt.

I neste runde møter veteranen den russiskfødte tyskeren Mischa Zverev. Sistnevnte slo ut Mikhail Kukusjkin fra Kasakhstan med 6-1, 6-2, 2-6, 3-6, 6-4 i sin 2. rundekamp.

Møter Gulbis

Annenseedede Djokovic vant matchen mot tsjekkiske Pavlasek 6-2, 6-2, 6-1. Serberen skal bryne seg på Ernests Gulbis i neste runde. Latvieren slo argentinske Juan Martín del Potro 6-4, 6-4, 7-6 senere torsdag.

– Jeg kom godt inn i rytmen i denne kampen. Jeg føler meg bedre for hver dag her i Wimbledon, sa en fornøyd Djokovic etter at avansementet var sikret.

