Ingen VM-suksess for nordmennene på mellomdistansen

Gueorgiou forserte løypa i de estiske skoger på 33 minutter og 12 sekunder. Han var 25 sekunder foran sølvvinner Fabian Hertner fra Sveits, mens Ukrainas bronsemann Oleksandr Kratov var ytterligere fem sekunder bak.

For verdensmesteren fra langdistansen, Olav Lundanes, ble det en tøff dag. Han lå an til 10.-plass i løpet, men ble diskvalifisert fordi han hadde besøkt feil sjuende post.

– For meg betyr det mindre. Jeg er mest skuffet over at jeg ikke får det til å fungere. Jeg bommer allerede på andre post, sa Lundanes.

– Jeg har ikke følt meg veldig bra etter langdistansen, men håpet at følelsen i kroppen skulle være litt bedre i dag. Uansett var det orienteringen som var problemet i dag. Det var ingenting som fungerte o-teknisk, fortsatte 29-åringen.

Går for stafettrevansj

Eskil Kinneberg var raskest av de norske løperne og kom inn til 8.-plassen, 1.34 minutt bak Gueorgiou. Magne Dæhli var ble slått med ytterligere sju sekunder og ble nummer ni.

Dæhli ble nummer fire på langdistansen og hadde håpet å ta sin første individuelle VM-medalje torsdag.

– Jeg bommet tidlig og kom aldri skikkelig inn i løpet. Men farten er det ikke noe i veien med, sa Dæhli, som var raskest av samtlige mot slutten.

Fredag er det stafett i O-VM, og da satser de norske løperne på bedre takter.

– Stafetten er jeg ikke bekymret for. Den skal vi vinne, sier Dæhli, som var ankermann da Norge tok stafettgull i fjorårets VM.

(©NTB)