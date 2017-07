IAAF etter lekkasje: – Finnes ingen unnskyldninger

Ifølge VG skal den interne IAAF-listen inneholde 46 navn, deriblant Henrik Ingebrigtsen. Det kommer fram i dokumenter som en russisk hackergruppe offentliggjorde onsdag.

– Vi i Norges Friidrettsforbund har ikke mottatt noen meldinger, verken fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) eller Det europeiske friidrettsforbundet (EAA), om at noen av våre utøvere har unormale blodverdier eller mistenkelige blodprofiler, sier Norges friidrettspresident Ketil Tømmernes i en pressemelding.

VG sitter på dokumentene der nordmannen får merkelappene «sannsynligvis dopet» og to ganger «blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves». Dokumentene skal stamme fra våren 2016.

I en uttalelse torsdag kveld beklager IAAF-president Sebastian Coe lekkasjen på det sterkeste.

– Det finnes ingen unnskyldninger for lekkasjer av personlige og medisinske opplysninger og informasjon om pågående etterforskninger. Dette setter de involverte i fare og det skader kampen mot doping, sier Coe.

Liker ikke å bli mistenkeliggjort

Ingebrigtsen har aldri testet positivt for et forbudt stoff. De lekkede dokumentene fastslår ikke at nordmannen er dopet, men indikerer kun at varsellampene hos Det internasjonale friidrettsforbundet begynte å lyse på grunn av 26-åringens blodverdier.

Ifølge VG er det trolig programvare som automatisk har «flagget» verdiene til den norske løperstjernen.

– Vi har i lang tid mistenkt at Henrik står på en liste hos IAAF. Det har vært mye testing. Noen ganger har han løpt mot nesten utelukkende afrikanere og likevel vært den eneste som ble testet etterpå. Det syntes vi var påfallende, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Han liker ikke å bli mistenkeliggjort, sier løperens trener og far om hva han tenker om at dokumentene blir kjent for allmennheten.

Ber IAAF skjerpe rutinene

Tømmernes sier kartlegging av blodverdier er et viktig tiltak for å forebygge og avsløre bruk av forbudte stoffer. Han reagerer sterkt på at personsensitiv informasjon har kommet på avveie.

– Det er beklagelig at denne oppfølgingen ikke har ivaretatt personsikkerheten til enkeltutøvere godt nok. Dette er noe som må innskjerpes, og det vil vi ta opp med IAAF umiddelbart. Dette er noe som også Anders Solheim i Antidoping Norge overfor oss har sagt at er ekstremt beklagelig, sa Tømmernes før IAAF beklaget lekkasjen.

– Det som nå skjer er at vi har vært i kontakt med IAAF for i første omgang få verifisert at det som er kommet ut er korrekt, og at det ikke har blitt foretatt endringer i dokumentene i forbindelse med denne hackingen. Siden vi ikke har mottatt noen informasjon, må vi rett og slett sjekke om det den russiske hackergruppen Fancy Bears slapp i går er riktig, sa han videre.

Høydeopphold

Gjert Ingebrigtsen sier følgende om høye blodverdier:

– Vi har brukt høydetrening systematisk i mange, mange år. Det er nettopp høye blodverdier vi er ute etter. Når man oppnår det, så blir man altså mistenkeliggjort. Det er spesielt, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– Hvis opplysningene viser seg å være riktige, så viser det at Henrik Ingebrigtsen er en av de løperne i verden som er testet mest. Fra et medisinsk ståsted samstemmer også de variasjonene det henvises til med gjennomførte høydeopphold, og viser egentlig bare at han responderer på treningsopplegget, forklarer sjeflege Ove Talsnes i Norges Friidrettsforbund.

IAAF uttaler til VG at de sjekker om de lekkede dokumentene faktisk er ekte. Trolig stammer innholdet fra et hackerangrep i april.

