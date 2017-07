Bugge Pettersen bøtelagt for å ha vist fingeren til egne fans

Det er disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) som har besluttet å slå ned på fingergesten. Episoden skjedde under Godsets 1-1-kamp mot Molde 26. juni.

Bugge Pettersen kom med fingeren etter at Godset-supportere ga ham kjeft for å spille ballen ut over sidelinjen. Senere beklaget veterankeeperen for det han selv beskrev som en «overreaksjon».

Disiplinærutvalget skriver at det var formildende at «Bugge Pettersen i lengre tid har vært utsatt for verbale mishagsytringer fra egne supportere. Videre at han har beklaget sin opptreden – både offentlig og overfor egne supportere».

Bugge Pettersen vil ikke benytte seg av muligheten til å anke beslutningen.

– Jeg kommer ikke til å anke. Jeg vet at de er i sin fulle rett til å sanksjonere. De har også gjort det tidligere i forbindelse med lignende episoder. Jeg får bare ta det til meg, sier 37-åringen til Nettavisen.

Han synes det er bra at disiplinærutvalget har tatt hensyn til omstendighetene rundt fingergesten.

– Jeg er glad for det, og det viser at de også tar litt hensyn til den type situasjon som oppsto. Jeg vet at det har vært strengere straffer tidligere for lignende hendelser og andre gestikuleringer. Det forteller at de har en slags forståelse, sier Bugge Pettersen.

