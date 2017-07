20-åring blir NHLs best betalte

Den nye avtalen gjør ham til NHLs best betalte spiller. I snitt tjener McDavid 12,5 millioner dollar, eller 105 millioner kroner, i året.

20-åringen ble kåret til NHLs mest verdifulle spiller og fikk også spillernes pris under gallakvelden NHL Awards i Las Vegas i juni. Han toppet dessuten poengligaen i verdens beste ishockeyserie sist sesong med totalt 100 målpoeng.

Den nye avtalen med Oilers trer i kraft først i forkant av 2018/19-sesongen. McDavid går i høst løs på sin tredje sesong med laget.

– Jeg er så oppglødd over å få bære Oilers-drakten i de neste ni årene av livet mitt og spille med noen av de flotteste fyrene jeg vet om. Jeg kan knapt vente på å starte igjen, sa han på en pressekonferanse onsdag.

– Jeg ønsket å vise min forpliktelse til Oilers som organisasjon, til fansen og byen. Jeg ville vise at jeg er med for en lang periode og ønsker å vinne noe her, sier stortalentet fra Newmarket sørøst i Canada.

Edmonton Oilers var et storlag på 1980-tallet og vant Stanley Cup-trofeet fem ganger. Men siden 1990 har det ikke gått like bra for canadierne.

Sist sesong tok laget seg til NHL-sluttspillet for første gang på elleve år. Der ble det stopp i kvartfinalen mot Anaheim Ducks.

– Denne byen har en så rik historie, og det er viktig at vi henter den fram igjen. Vi fikk en smak av det forrige sesong, og vi har definitivt noe ugjort (i sluttspillet), sier McDavid.

