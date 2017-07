Travtrener Souloy fikk ett års utestengelse i Sverige

Souloy må også betale 1 million svenske kroner i bot. Alt tyder på at Svensk Travsport kommer til å anke dommen.

Det var totalt fem dopingprøver som viste at fire hester hadde ekstremt høye mengder kobolt i urin eller blod under konkurranser i Norge og Sverge i fjor.

– Vi hadde lagt ned påstand om hardere straff for noe vi mener var et soleklart fall av bevisst dopingbruk, noe som er uforenlig med både hestevelferd og konkurranse på like vilkår, sier generalsekretæren i Svensk Travsport, Johan Lindberg, til hesteforbundets eget nettsted.

Souloy er utestengt i ett år også i Frankrike. Også der handler saken om bruk av kobolt. Hestene hans i hjemlandet er imidlertid flyttet til svogeren Philippe Billard for å sørge for at de fortsatt kan konkurrere.

(©NTB)