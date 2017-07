Tande angrer, men utbruddene blir TV-underholdning

–Selvfølgelig angrer man litt, men det er ikke så mye jeg får gjort med det nå. Derfor går jeg ikke rundt og tenker for mye på det som skjedde. Det er ingen vits i å kaste bort tid og energi på å sitte og angre eller tenke på hva jeg skulle gjort annerledes. Jeg skal heller gjøre ting annerledes når jeg kommer i slike situasjoner neste gang, sier Kongsberg-hopperen.

Han uttalte seg negativt om Holmenkollen, bannet på TV og kom med uheldige reaksjoner mot juryen da han gestikulerte voldsomt i Lillehammer. OL-rettighetshaver Discovery har fulgt hopperne tett i lang tid. Tande blir frontfigur når «Iskrigerne»-varianten av skihopping kommer på skjermen.

Lysluggens «unoter» dukker opp i flere episoder.

– Det er ikke dårlig. Jeg har hatt verre episoder da jeg var yngre, så jeg har kommet lenger. Det er positiv utvikling, påpeker Tande.

– Det er mange morsomme TV-bilder, lover KIF-gutten videre.

Banner i bilen

– Daniel usensurert?

– Det blir fint, he he, sier Norges beste hopper sist vinter litt beklemt.

– Det eneste jeg er fornøyd, er at de (TV-crewet) kun har vært med i bilen én gang. Jeg tror ikke de har lyst til å være med igjen, for da blir det mye sensur. Jeg blir veldig fort stresset når jeg kjører bil, og da har jeg en tendens til å banne en god del. Jeg er glad for at de ikke har hatt én-til-én i bilen. Utenom det blir dette veldig bra, sier Tande.

– Hvordan skal Daniel-André Tande fremstå i OL?

– Det får vi vente med å se. Vi får se hva som blir trukket opp av hatten.

Vil ikke bli for snill

– Skal du bli snill gutt nå?

– Jeg skal ikke bli helt snill gutt. Jeg skal fortsatt fremme mine meninger. Det er enkelt og greit slik man blir kjent med en utøver. Folk der ute har ikke møtt meg på vanlig basis, men er bare blitt kjent med meg via TV-ruta, sier Tande.

– Der skal jeg fortsatt si hva jeg mener og vise følelser, for det synes jeg er viktig for at vi skal framstå som normale personer. Det blir for dumt om jeg skal stå der likegyldig uansett om man har gjort det bra eller dårlig. Har man gjort det dårlig, må man få lov til å være litt sur, sier Tande.

Han har to lange samtaler med landslagssjef Alexander Stöckl, som omtaler buskerudhopperen som langt mer «selvstendig og strukturert» nå.

– Det ble litt mye mot slutten av sesongen, men det var fordi jeg fokuserte feil. Vi har hatt to fine samtaler. Det er ikke slik jeg har lyst til å framstå. Når du er lav på energi og fokuset ligger litt feil, er det lett å finne unnskyldninger framfor å ta tingene som er roten til problemene, sier Tande.

Møtte opp i morgenkåpa

Han vant to renn i hoppuka og ble nummer tre i verdenscupen sammenlagt. Nå handler mye om OL i Sør-Korea.

– Det store målet er å kjempe om medalje i et av rennene i OL, sier Tande.

På veien venter stor oppmerksomhet fra mediene.

– Jeg skal håndtere mediene akkurat som før, selv om jeg kanskje skal kutte litt ned på tidsbruken. Jeg kan ikke stå igjen tre timer etter renn, men du får meg aldri til å fjerne meg helt fra mediene. Jeg kommer aldri til å slutte å by på meg selv, sier Tande.

Kvelden før hoppukefinalen møtte Tande NTB i morgenkåpa. Bildene gikk som en farsott i sosiale medier.

– Jeg har ikke tenkt ut noe nytt, men det får dere to (fotograf og journalist) ta dere av. Jeg skal stille opp, gliser Tande.

