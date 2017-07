Lacazette omsider klar for Arsenal

Det bekrefter London-klubben onsdag.

Den franske spissen kommer fra Lyon for omkring 60 millioner euro og vil være med troppen som reiser på oppkjøringstur til Sydney denne uken.

Han får sannsynligvis sin debut 29. eller 30. juli.

- Vi er veldig glad for at Alexandre er blitt en del av vår gruppe. Han har vist gjennom flere år at han kan score mål og at han er en veldig god avslutter. I tillegg har han veldig interessante tekniske kvaliteter og en sterk personlighet. Han er et flott tilskudd for oss og en som vil hjelpe oss med å kjempe i toppen denne sesongen, sier Arsenal-manager Arsène Wenger.

Lacazette endte opp med å spille 203 Ligue 1-kamper og score 100 mål for Lyon.

