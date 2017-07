Indonesia kaster seg inn i VM-kampen

Det sier Joko Driyono, visepresidenten i Indonesias fotballforbund (PSSI). Han mener landet er klart for å føre an i søknadsprosessen, noe det også skal ha foreslått under et møte i Sørøst-Asias fotballforbund (AFF) i Vietnam i juni.

– Vi vil offisielt få støtte til dette under AFF-rådsmøtet på Bali i september, hevder Driyono overfor nyhetsbyrået AFP.

Han erkjenner at søknaden om å arrangere fotballens mest prestisjetunge turnering er ambisiøs, men minner om at de sørøstasiatiske landene har 17 år til å forberede seg på et eventuelt 2034-mesterskap.

Fristen for å sende inn en offisiell søknad er først i 2026.

Foruten Indonesia er det ikke helt klart hvilke av de tolv medlemslandene i AFF som vil være med på søknaden. Ifølge Driyono er bare to-tre land aktuelle av hensyn til geografi og infrastruktur.

Indonesia har selv deltatt i fotball-VM én gang, i Frankrike i 1938. Asia får VM for annen gang når Qatar arrangerer mesterskapet i 2022.

(©NTB)