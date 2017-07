Boasson lenge i brudd, men orket ikke henge med helt inn da Aru vant

Den italienske Astana-rytteren vant onsdagens etappe i Tour de France 16 sekunder foran Daniel Martin, mens Chris Froome ble nummer tre, ytterligere fire sekunder bak.

Boasson Hagen lå lenge an til å sykle i den gule ledertrøya torsdag, men det blir i stedet Froome som sykler i gult på den 6. etappen.

Boasson Hagen var i et brudd på åtte mann som stakk fra hovedfeltet rett etter den offisielle starten på fjelletappen over 160 kilometer fra Vittel til La Planche des Belles Filles.

– Det ble for tøft. Feltet ville tydeligvis ikke at bruddet skulle gå inn. Da blir det hardt å holde unna. Vi måtte gjøre det beste ut av det. Jeg fikk med noen poeng, men det har vel ikke så mye å si. Det er synd at det ikke holdt helt inn, men jeg hadde nok fått det tøft i den gruppa jeg havnet i uansett, men det var gøy å være i front, sa Boasson Hagen til TV 2.

To spurtmuligheter venter

Han endte på 94.-plass, 10.05 minutter bak Aru. Vegard Stake Laengen trillet inn på plassen foran.

– Vi fikk aldri mer enn 3.40 minutter, og da skjønte jeg at det ville bli vanskelig å holde unna, men vi kjørte godt sammen og gjorde det meste ut av det (bruddet). Jeg var på riktig sted til å komme i brudd. Vi får prøve igjen senere, sa Boasson videre.

Knappe fem kilometer før mål var nordmannen hentet inn. Han måtte slippe da Philippe Gilbert og Jan Bakelants prøvde å stikke fra. Gilbert og Bakelants holdt unna hovedfeltet litt lenger enn Boasson, men til slutt var det en suveren Aru som var best etter den tunge stigningen mot mål.

Nå venter to spurtetapper, hvor nordmannen trolig får en mulighet til å sikre etappeseier i fraværet av Mark Cavendish.

– Vi får se hvordan dagen blir, sa Boasson og sikret til at det kanskje blir kjørt for Mark Renshaw i stedet.

Kristoff sparte krefter på bursdagen

Alexander Kristoff hadde en tung etappe på bursdagen og kom inn blant de siste, slått med 19.49 min. på sin 189.-plass.

– Det blir vel vanlige rutiner, men kanskje en kakebit etter middag, sa Kristoff til TV 2.

Han fylte 30 år onsdag. Etappen handlet om å spare krefter, før to etapper hvor det trolig blir spurt.

– Det var tungt nok. Jeg prøvde å ta det så rolig som mulig, men måtte ta i for å komme til mål, sa Kristoff.

– Jeg satser på at jeg har litt krutt igjen i morgen. Målet er å vinne etappen, men det er det for så vidt hver etappe hvor det kan bli spurt, fortsatte Katusha Alpecin-rytteren.

Aru til topps i alle Grand Tour-rittene

Aru har dermed sikret seg etappeseirer i de tre Grand Tour-rittene. Han har tre etappeseirer på hjemmebane i Giro d'Italia. Det er også blitt to triumfer i Spania rundt, mens den første i Tour de France kom onsdag.

Aru gjorde som landsmannen Vincenzo Nibali i 2014 og vant i La Planche des Belles Filles i den italienske mestertrøya.

I Tour de France-sammendraget er Froome 12 sekunder foran Geraint Thomas, mens Aru følger to sekunder bak der igjen. Froome sykler i gult for 45. gang. Bare Eddy Merckx (111), Bernard Hinault (79), Miguel Indurain (60) og Jacques Anquetil (52) har syklet oftere i den klassiske ledertrøya.

Lance Armstrong syklet hele 83 ganger i gult, men den dopingdømte syklistens resultater ble slettet i 2012.

(©NTB)