Avis: Messi forlenger Barcelona-kontrakten

I spanske medier har det hersket spekulasjoner om hvorfor fotballstjernen ikke har ønsket å forlenge sin nåværende kontrakt, som går ut neste sommer.

Nå skal partene være enige, og Barcelona-avisen Mundo Deportivo skriver at dreier det seg om en treårskontrakt med mulighet for ytterligere ett års forlengelse.

Messi er for øyeblikket på bryllupsreise etter at han giftet seg med barndomskjæresten Antonella Roccuzzo sist helg. Han kommer tilbake fra ferie 12. juli, og da er det sannsynlig at han skriver under på sin nye kontrakt.

Nå 30 år gamle Messi debuterte for Barcelonas A-lag i 2003 og har spilt hele seniorkarrieren for den spanske storklubben.

