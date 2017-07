Tom Ince til Huddersfield

Det bekrefter Huddersfield på klubbens eget nettsted tirsdag. Klubbene ønsker ikke å offentliggjøre overgangssummen for 25-årige Ince, sønn av tidligere Manchester United-, Inter- og Liverpool-spiller Paul, men The Guardian mener å vite at Derby får rundt 8 millioner pund for spilleren. Det tilsvarer 66 millioner kroner.

Engelskmannen har skrevet under på en avtale som binder ham til Huddersfield fram til sommeren 2020. Klubben kan imidlertid forlenge kontrakten med ytterligere ett år.

– Alle i England vet at Tom har høy kvalitet. Han har vært en av de beste spillerne på nivå to i flere år nå. Han scorer og legger opp til mål. Han er alltid en offensiv trussel, sier hovedtrener David Wagner om overgangen.

