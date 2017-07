Svensk langrennsveteran trapper ned

Tidligere i sommer ble Rydqvist vraket fra den svenske A-landslagstroppen, men allerede i vinter hadde hun bestemt seg for at det var på tide å gjøre noe annet.

– Jeg konkurrerer sikkert et par ganger kommende sesong, men elitesatsingen er over. Tidligere i år var jeg usikker på om jeg skulle slutte eller trappe ned, men etter at jeg fikk meg jobb er det blitt ganske tydelig for meg. Jeg kjenner meg ferdig med å være skiløper på toppnivå, sier hun til Expressen.

Rydqvists største prestasjon i skisporet er VM-sølvet på stafett fra Falun i 2015. Hun har også flere medaljer fra nasjonale mesterskap på CV-en.

