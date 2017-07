Newcastle hentet Eibar-forsvarer

Den 26 år gamle forsvarsspilleren ser fram til å komme i gang under manager Rafael Benítez. Newcastle bekreftet nyervervelsen tirsdag. Overgangen for den tidligere Villarreal- og Girona-spilleren, som også har vært innom Manchester City i løpet av karrieren, skal ligge på rundt 95 millioner kroner, ifølge The Guardian.

– Jeg er veldig glad for å være her. Newcastle er en storklubb. Etter å ha vært i kontakt med Rafael Benítez var det en enkel avgjørelse for meg å ta, sier Lejeune.

Newcastle har også sikret seg ghaneseren Christian Atsu. Trolig vil det komme flere nye fjes inn dørene på St. James' Park før sesongen starter i august.

