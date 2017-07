Milan hentet tyrkisk midtbanemann

Overgangen ble bekreftet av begge klubbene sent mandag kveld. Målfarlige Calhanoglu har undertegnet en fireårsavtale med Milan.

Han spilte 115 kamper for Leverkusen, men har ikke vært på banen siden februar. Årsaken er at han ble utestengt i fire måneder på grunn av et kontraktsbrudd i 2011.

– De tre årene i Bayer (Leverkusen) har vært veldig følelsesladde. Jeg vil takke klubben, støtteapparatet og først og fremst fansen. Støtten har vært sensasjonell, særlig under utestengelsen. Nå ønsker jeg å skrive et nytt kapittel i karrieren, sier Calhanoglu i en pressemelding.

Ifølge tyske medier betaler Milan 20 millioner euro, tilsvarende 190 millioner kroner, for den tyrkiske landslagsspilleren.

