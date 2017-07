Lundanes etter nok et VM-gull: – Jeg er utrolig stolt

29-åringen fra Ålesund vant suverent etter å ha kommet seg gjennom blant annet 17 kilometer med kratt og våte myrer, i det som kan kalles en sumppark i Estland.

Lundanes tok også VM-gullet på distansen under fjorårets mesterskap, men det var under helt andre forhold.

Nordmannen har imidlertid mer enn 70 relevante treningsøkter i Estland, og de kom til syne da han i overlegen stil tok karrierens femte individuelle VM-gull (fire av dem på langdistanse).

– Dette betyr utrolig mye for meg. At jeg klarer å forsvare gullet fra VM i fjor, er veldig stort. Tidligere er 8.-plass det beste jeg har prestert året etter en VM-seier, sa en glad Lundanes etter at seieren var i boks.

Leonid Novikov var nærmest å tukte Lundanes, og russeren lå kun 13 sekunder bak på de to første passeringene. På tredje mellomtid hadde imidlertid forspranget økt til 1.39 minutter. I mål skilte det 1.50 fra Lundanes og ned til Novikov.

Dæhli nær pallen

Med tirsdagens triumf står Norge med hele 33 gullmedaljer i VM innen herreorientering (inkludert stafetter) siden oppstarten i 1966. Hele 17 av dem har kommet på langdistanse.

Lundanes erkjente at han merket hardkjøret den siste halvdelen av løpet.

– Jeg følte meg sterk og løp veldig fort den første timen. Deretter begynte jeg å bli sliten, og da gjorde jeg også noen småfeil, sa han og fortsatte:

– Jeg er kanskje best på langdistanse, men mer de som har løpstid på rundt 90 minutter. Da jeg fikk i meg energi og drikke ved passering på arenaen, klarte jeg likevel å samle meg til en bra avslutning. Det er jeg godt fornøyd med.

Svenske William Lind tok bronsen foran Magne Dæhli. 30-åringen fra Løten var 55 sekunder unna sin første individuelle VM-medalje.

– Jeg har gjort et bra løp, men det er surt at det ender med 4.-plass

God laginnsats

Eskil Kinneberg sørget for at Norge hadde hele tre løpere blant de fem beste på langdistansen. Han var 4.33 minutter bak Lundanes.

Norges fjerdemann, Håkon Jarvis Westergård, ble nummer 13 i sin VM-debut tirsdag.

Lundanes håper på mer VM-moro i dagene som kommer.

– Jeg har sagt at målet er tre medaljer, og det står ved lag. Men det blir tøft. I dag viser vi i hvert fall med laginnsatsen at vil vi være å regne med på stafetten.

Anne Margrethe Hausken Nordberg ble beste norske med en fjerdeplass på kvinnenes langdistanse.

