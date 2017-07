Kristoffs signatur-spurt holdt bare nesten

Katjusja-profilen spurtet godt, men måtte se både franske Arnaud Démare og Peter Sagan snike seg forbi ham på de siste meterne. Sagan ble etter etappen plassert sist på resultatlistene for å ha gitt Mark Cavendish et brutalt møte med reklameskiltene noen meter før mål, og dermed endte Kristoff som andremann.

Til lagbussen kom en Alexander Kristoff som naturlig nok ergret seg over seiersmuligheten som glapp. Samtidig følte 29-åringen at han var nærmere en seier enn på lenge. Tirsdag lyktes Kristoff langt bedre enn i den første massespurten i sentrum av Liege søndag.

– Når jeg løfter meg fra 15.-plass til 3.-plass, er det en vesentlig forbedring. Jeg følte jeg var mer med i spurten i dag og kom meg i god posisjon. Det mangler litt på slutten, men det satser jeg på at kommer senere i Touren, sa Kristoff til NTB.

– Jeg har faktisk slitt i spurtene i år. Démare har slått meg fra første løp, så det var ikke unaturlig at han skulle slå meg igjen, men jeg skulle gjerne vært litt nærmere. Dessverre ble det litt seigt på slutten, tilføyde han.

Trenger litt hjelp

Rett før spurten gikk oppdaget Kristoff at han hadde én av sine tøffeste konkurrenter på hjul.

– Jeg så at Démare var på hjulet mitt, og skjønte da at det kom til å bli vanskelig, men jeg prøvde å gå for signaturen min og dra spurten over en lengre distanse. Démare var likevel sterkere enn meg, og han har vært sterkere enn meg i tilsvarende spurter tidligere i år, sa Katjusja-proffen.

– Likevel én av årets beste spurter fra din side?

– I en sånn type spurt, med så mange gode med, er dette noe av det aller beste jeg har gjort denne sesongen, svarte 29-åringen, som utskrev følgende resept for å legge samtlige konkurrenter bak seg ved neste korsvei:

– Jeg må ha litt bedre timing. Jeg skulle gjerne hatt Rick (Zabel) til å starte spurten for meg, for klarer jeg å komme opp i høyere fart, klarer jeg å holde den. Jeg sliter litt med å få den opp selv, sa Kristoff.

Rogalendingen skrøt av jobben lagkameratene gjorde underveis og var glad for å kunne gi noe tilbake.

– Jeg vet at jeg er god nok (til å vinne), men det er uansett greit å vise laget at jeg kan, sånn at de ikke føler at de jobber forgjeves hver dag. Det gir optimisme, sa Kristoff.

Hørte krasjen

Det store samtaleemnet etter tirsdagens etappe var den stygge velten som rammet Dimension Data-stjernen Mark Cavendish like før mål. Briten ble truffet av Peter Sagans albue og gjorde et stygt rundkast. Til mål kom han blodig og med store smerter i skulderen.

– Jeg så ikke krasjen, men jeg hørte den. Den kan ikke ha vært så langt unna meg, sa Kristoff.

I forkant av Cavendish-episoden røk ytterligere en gruppe ryttere i bakken i det som ble en hektisk spurt. Kristoff innrømmer at han ofte opplever nestenulykker selv.

– Det skjer ofte. Det er kanskje derfor jeg var litt nervøs første dagen også. Det blir mange nesten-episoder, og derfor trakk jeg meg kanskje litt. I dag var jeg mer hard i kroppen og kjempet, sa mannen som onsdag runder 30 år.

Bursdagen feirer han med det som for hans del blir en rolig etappe til La Planche des Belles Filles.

– I morgen har jeg bursdag, så da får jeg ta en rolig dag med kake og grupetto, smilte Kristoff.

