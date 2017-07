Kinesisk fotballdommer banket opp etter kaoskamp

Det ble bråk blant hjemmelaget Baoding Yingli Yitongs tilhengere da gjestene fra Wuhan Zall ble tildelt et straffespark på overtid. Marcelo Moreno satte straffesparket i mål og sikret 2-2 og ett poeng.

Illsinte hjemmefans pepret dommerteamet med gjenstander etter kampen, og kamplederne måtte eskorteres bort av sikkerhetspersonell.

Statlige medier meldte dessuten at fjerdedommeren Yang Kaizi ble banket opp i garderoben etter kampen, men det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet.

Kontroversene stoppet ikke der. Baodings styreleder Meng Yongli brøt ut i tårer på en pressekonferanse etter den kaotiske kampen og hevdet at laget ble snytt for seieren. Deretter varslet han at han ville trekke laget fra ligaen, og timer senere trakk han seg fra vervet som styreleder av personlige årsaker.

Etter at Meng hadde trukket seg sendte klubben ut en beklagelse og opplyste at den ikke har planer om å trekke laget fra den nest øverste divisjonen i kinesisk fotball.

Kinas fotballforbund (CFA) har opprettet en sak etter kampen og vil etterforske hva som skjedde med fjerdedommeren.

«CFA tar dette på alvorlig og vil behandle alle de involverte strengt basert på fakta og regelverk. Vi ber klubbene om å uttrykke sin mening på en rolig måte. I mellomtiden ber vi også fansen om å forholde seg rasjonelle og rolige», skriver forbundet i en pressemelding.

Baoding ligger sist i kinesisk 1. divisjon med ti poeng etter 16 kamper og risikerer nedrykk. Wuhan Zall ligger på 5.-plass i serien.

(©NTB)