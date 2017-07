Del Potro kjempet seg videre i Wimbledon

Australske Thanasi Kokkinakis yppet seg, men del Potro ble som ventet for sterk.

Del Potro vant første sett 6-3, men australieren slo tilbake og vant annet sett med samme sifre. Det tredje settet måtte avgjøres på tiebreak – der vant del Potro 7-2.

Etter tre timers spill var det slutt. Argentineren vant fjerde sett 6-4, og dermed også kampen.

Del Potro møter latviske Ernests Gulbis i neste runde. Gulbis, som slo Víctor Estrella Burgos i første runde, er ranket som nummer 589.

For Kokkinakis, nummer 486 på verdensrankingen, er dermed turneringen over for denne gang.

Verdenseneren vant

I kvinneklassen vant førsteseedede Angelique Kerber fra Tyskland over amerikanske Irina Falconi.

Verdensener Kerber ble flere hakk for sterk for amerikaneren, ranket som nummer 247, og den tyske 29-åringen vant komfortabelt 6-4, 6-4. Kampen varte rett i underkant av halvannen time.

Kerber var finalist i Wimbledon-turneringen i fjor. Året før vant hun Eastbourne-turneringen. Gress er ett av hennes favorittunderlag å spille på. Kerber har verken vunnet en turnering eller slått en topp-20-spiller i år, men hun er fortsatt verdensener ettersom Serena Williams er gravid.

Kerber møter vinneren av kampen mellom Kirsten Flipkens fra Belgia og japanske Misaki Doi i neste runde.

Siste kamp

Tirsdag spilte tyske Tommy Haas karrierens siste kamp. Haas tapte mot belgiske Ruben Bemelmans, som vant fire strake sett.

Haas tok seg til finalen i 2009, der det ble tap mot Roger Federer. Til årets turnering hadde 39-åringen fått wildcard. Før sesongen hadde veteranen annonsert at 2017 ville bli hans siste sesong som profesjonell tennisspiller.

