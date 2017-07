Cavendish veltet stygt da Demaré spurtet til seier

Det ble en svært dramatisk avslutning på tirsdagens etappe.

Rittet startet med at Guillaume Van Keirsbulck (Wanty) stakk av gårde fra start. Han satt i front hele 192,5 kilometer. På det meste ledet belgieren med 13 minutter, men ledelsen ble sakte, men sikkert spist opp av hovedfeltet. Med 15 kilometer igjen var Van Keirsbulck omsider sammen med hovedfeltet igjen, og rytterne begynte å posisjonere seg foran den kommende spurten.

Etter 207,5 kilometer var det klart for en dramatisk massespurt. Den vant til slutt FDJ-stjernen Arnaud Demaré foran Peter Sagan (Bora), mens Alexander Kristoff tråkket det han hadde inn til tredjeplass.

– Det var et tungt oppløp, og jeg kjente at det kom til å holde hardt, sa Kristoff til TV 2 kort tid etter målgang.

– Det var beina som avgjorde i dag. Demaré var i bra slag, og Sagan er alltid i bra slag, sa nordmannen, som la til at han var fornøyd med å bli nummer tre.

Stygg krasj

Med i massespurten var også Mark Cavendish. Dimension Data-profilen endte i bakken med et brak, og briten ble liggende med store smerter på asfalten.

– Det var veldig synd, jeg håper han ikke har ødelagt noe, sa Edvald Boasson Hagen om lagkameraten Cavendish.

– Her lukter det kragebeinsbrudd, sa TV 2s kommentatorer etter den stygge krasjen.

TV-bildene viser at Sagan muligens slang ut en albue på Cavendish, som sendte briten i rekkverket.

– Sagan kan bli disket for dette, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen etter å ha sett reprisen.

Dimension Data-leiren var i harnisk med det som hadde skjedd, og flere av ga klart uttrykk for at de mente Sagan må kastes ut av rittet og at det hele var en skandale.

-Litt hans feil

Peter Sagan var borte hos Dimension Data-leiren og snakket med Cavendish etter etappen.

– Jeg visste ikke at han kom bakfra. Det var litt hans feil, litt min feil. Men jeg er lei meg for at Cavendish gikk i bakken. Jeg har snakket med Cavendish og sagt unnskyld, sa Sagan.

André Greipel (Lotto Soudal), Nacer Bouhanni (Cofidis), Adrien Petit (Direct Energie), Jürgen Roelandts (Lotto Soudal), Michael Matthews (Team Sunweb), Manuele Mori (Emirates) og Tiesj Benoot (Lotto Soudal) var de øvrige rytterne på topp-10-listen.

Van Keirsbulck kom først gjennom den innlagte spurten. Fra hovedfeltet var det Arnaud Demaré, Peter Sagan og André Greipel. Van Keirsbulck tok også etappens eneste klatrepoeng.

Tour de France fortsetter onsdag. Da går rittet de 160,5 kilometerne fra Vittel til La Planche Belles Filles.

