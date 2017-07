Brækhus kutter kosttilskudd i dopingfrykt

Det sier 35-åringen til Dagbladet.

– Nå føler jeg meg trygg og greier meg fint uten noen form for kosttilskudd, sier Brækhus til avisen.

I forrige uke skal boksedronningen, som nylig forsvarte alle VM-beltene sine på hjemmebane i Bergen mot Erica Farias, ha gjennomført Antidoping Norges e-kurs «Ren Utøver».

Det kurset fikk stor oppmerksomhet under Therese Johaugs dopinghøring på Ullevaal, da det viste seg at 29-åringen ikke hadde gjennomført kurset, og at Norges Skiforbund fikk alle sine utøvere til å gå gjennom modulene først etter at langrennsstjernen testet positivt for clostebol på grunn av en leppekrem.

– Det har alltid vært en risiko der for hva jeg har fått i meg. Det er aldri en garanti for at et pulver er hundre prosent rent, sier Brækhus.

Hun forklarer at hun lever fint ved bare å spise vanlig mat.

