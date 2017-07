Villa-klare Terry ønsket ikke å møte gamleklubben

Aston Villa-eier Tony Xia meldte tidligere mandag om overgangen på sin Twitter-konto. Senere på dagen bekreftet klubben nyheten. Terry har skrevet under på en ettårskontrakt.

– Jeg er utrolig glad for å være Villa-spiller. Det er en klubb jeg har beundret over lang tid. Villa Park er en flott arena, og laget har en suksessrik manager i Steve Bruce, sier Terry til klubbens eget nettsted.

Terry fikk 717 kamper for Chelsea. Han vant fem seriemesterskap, én mesterligatittel og FA-cupen fem ganger med klubben. Den tidligere engelske landslagskapteinen var også ønsket av klubber som Galatasaray, West Bromwich Albion og Swansea, ifølge britiske medier. Terry sier til The Guardian at én av grunnene til Villa-overgangen er at han ikke ville spille mot Chelsea for et annet lag i Premier League.

– Å spille mot Chelsea ville ha blitt mentalt tøft, erkjenner engelskmannen.

– Nå ser jeg fram til å vise at sulten til å spille fotball fortsatt er der. Mine tanker er hundre prosent i Villa. Det er en storklubb, sier Terry.

Ifølge den engelske avisen Telegraph kan Terry vente seg en ukelønn på 60.000 pund (rundt 650.000 kroner). Med bonuser kan årslønnen stige til 43,5 millioner kroner.

