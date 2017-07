Sprinttreneren: – Ingen fare med Klæbo

Trønderen Klæbo har den siste tiden skrevet på sosiale medier at han er småsyk, at kroppen ikke er topp og at han venter på at den skal komme seg på pluss-siden igjen.

Landslagstrener i sprint, Arild Monsen, sier til NTB at det ikke er snakk om overtrening eller noe annet faretruende.

– Nei, nei, vi er ikke der. Det er snakk om en forkjølelse, så det er ikke noe dramatikk i det, sier Monsen og beroliger alle som har vært bekymret på Klæbos vegne.

Skikometen deltok ikke under samlingen med landslaget i Oppdal forrige uke fordi forkjølelsen ikke hadde sluppet taket i kroppen.

– Det er kjedelig å gå glipp av en samling. Nå får jeg bare prøve å gjøre ting jeg normalt ikke får gjort. Så får vi se hvor lang tid det tar, sa Klæbo på sin videoblogg da samlingen på Oppdal skulle finne sted.

Dermed dro 20-åringen på en slags miniferie til Kroatia, der han har slappet av og samlet krefter. Nå er han derimot hjemme igjen, og ifølge Monsen skal Klæbo være både frisk og rask.

– Han kan starte å trene normalt igjen fra tirsdag. Og så kommer hardøktene etter hvert. Det er ingen fare med Klæbo, sier Monsen.

På spørsmål om Klæbo rekker Blinkfestivalen i Sandnes 26. til 29. juli svarer Monsen:

– Ja, men om han skal gå der kan jeg ikke svare sikkert på. Men han skal i alle fall gå under Toppidrettsuka i august.

