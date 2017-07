Skuffet Bendtner sikret Rosenborg-poeng mot Kristiansund

Kampen utviklet seg til å bli en virkelig thriller.

Rosenborg så ut til å ha seieren langt nede i lomma da laget ledet 2-0 til pause, men en glitrende annenomgang sørget for at Kristiansund ledet 3-2 da lagene gikk over i overtiden.

Kristiansund-innbytter Sondre Sørli så lenge ut til å bli matchvinner med sin 3-2-scoring etter 83 minutter, men på overtid dukket en annen innbytter, Nicklas Bendtner, opp og sikret ett poeng med sin 3-3-scoring.

Etter kampen var dansken imidlertid mer opptatt av lagets svake resultat enn hans egen scoring.

- Det er utrolig skuffende. Vi har 2-0 og da skal vi sikre det hjem. De (Kristiansund) får tre mål, men vi må se oss selv i speilet, for vi skulle hatt tre poeng her, sa han til Eurosport og la til at hans egen mål betød lite når resultatet ble som det ble.

- Det betyr egentlig ingenting for meg. Jeg skulle heller hatt tre poeng.

Vilhjálmsson fra start

Dansken ble henvist til benken fra start mandag og hans erstatter Matthías Vilhjálmsson leverte varene før pause ved å levere to målpoeng.

Islendingen har måttet sitte mye på benken og se sin danske spisskonkurrent slite med å levere varene på topp for serielederen.

Mot Kristiansund mandag satte han inn 1-0 etter 30 minutter da han på første stolpe styrte inn et innlegg fra Jørgen Skjelvik med hodet.

Etter 43 minutter var han involvert igjen da han inne i feltet brystet ballen ned til en fremadstormende Anders Konradsen. Han satte ballen i mål til 2-0.

Da virket veien fram til poeng lang for hjemmelaget, men seks vidunderlige minutter like etter pause sørget for at lagene var like langt.

Hentet opp 0-2

Jean Alassane Mendy reduserte først til 1-2 etter 54 minutter da han dukket opp inne i feltet og satte inn scoringen.

Seks minutter senere var spissen frampå igjen. Rosenborg-laget sov da Kristiansund fikk et innkast og et innlegg fant Mendy som snek seg mellom Johan Lædre Bjørdal og Tore Reginiussen. Ballen touchet borti sistnevnte og rullet inn i André Hansens lengste hjørne.

Gjestene fra Trondheim presset på for en 3-2-scoring, men i stedet var det Sondre Sørli som helte kaldt vann i årene på Rosenborg-fansen. Han fikk ballen ute til venstre og sendte av gårde en markkryper som fant nettmaskene.

Rosenborg trykket voldsomt på i sluttminuttene og fikk belønning på overtid da en corner ble slått mot bakre stolpe.

Der ble ballen headet på tvers og på to meter sto Bendtner. Han tok først ned ballen før han satte den mellom beina på Kristiansund-målvakt Sean McDermott og i mål.

Resultatet gjør at Rosenborg topper Eliteserien med 29 poeng, mens Kristiansund har 17 poeng på 13.-plass.

(©NTB)