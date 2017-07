Kristoffersen har signert landslagskontrakt

Det bekreftet Norges Skiforbund mandag.

– Vi er fornøyde med å få på plass en løperavtale med Henrik for kommende sesong. Det skaper forutsigbarhet for alle parter og fjerner spekulasjoner rundt renndeltakelse eller annet som ofte blir skapt i uavklarte situasjoner, sier sportssjef Claus J. Ryste.

– Uavklarte situasjoner er aldri bra. Det er bra for alle involverte parter at vi nå har en avklaring og en plan. Det er det fint å gå inn i sommerferien med, sier Ryste til NTB.

Fornøyd

Kristoffersen selv er fornøyd med å ha signert avtalen.

– Det føles veldig deilig å ha en ny landslagsavtale på plass, slik at jeg nå kan fokusere all energi på å vippe Marcel Hirscher ned fra tronen neste sesong. Jeg er ubetinget glad for at jeg fortsatt skal være en del av landslaget, som har det beste støtteapparatet og konkurransemiljøet, sier slalåmspesialisten.

– Oppslagene i mediene om uenigheten mellom Skiforbundet og meg har ikke vært positive for noen. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg selv har bidratt til mange av de litt mindre flatterende beskrivelsene som er blitt fremført i mediene. Heldigvis er virkeligheten betydelig mer sammensatt og nyansert, og jeg skal gjøre mitt for enda bedre å vise fram mine beste sider. Nå gyver jeg løs på resten av en veldig god barmark-periode med fullt fokus på å vinne så mange skirenn som mulig for Norge i kommende sesong, fortsetter Kristoffersen.

Gikk til sak

Kristoffersen, som fylte 23 år søndag, gikk i vår til sak mot Norges Skiforbund for å kjøre med Red Bull som hjelm- og luesponsor i stedet for forbundets hovedsponsor Telenor. Partene er enige om at de fortsatt er uenige i prinsippsaken rundt Red Bull-avtalen, og de avventer rettssystemets videre behandling av saken.

En del av den nye landslagskontrakten er imidlertid at Henrik Kristoffersen har fått tillatelse til å inngå personlig drikkeflaske-avtale med Red Bull, slik han også har hatt tidligere.

Den nye avtalen innebærer at Henrik Kristoffersen slutter seg til alpinlandslaget 1. oktober. I perioden fram til det skal Kristoffersen følge et spesialtilpasset treningsopplegg, som er avtalt med Skiforbundet. Kristoffersen bærer personlig alle kostnader i treningsperioden fram til 1. oktober.

– Udramatisk

Sportssjef Ryste mener det er lite dramatikk i at Kristoffersen ikke får trene med laget eller bruke Olympiatoppens fasiliteter de neste månedene.

– Henrik kjører sitt opplegg framover, og det er ikke lange stunden til 1. oktober. Han skal litt på ski, og så er det mye barmarkstrening i den kommende perioden, sier han.

Han mener også at samarbeidet mellom forbundet og Kristoffersen går bra selv om rettstvisten rundt Red Bull-avtalen fortsatt er uløst.

– Ja. Nå har vi avklart det sportslige, og da må vi se framover. Nå skal vi fokusere på å vinne skirenn, og det er Henrik også innstilt på, sier Ryste.

(©NTB)