Katjusja mistet ingen ryttere etter massevelten

Katjusjas store stjerne ved siden av Alexander Kristoff, den tyske tempohesten Tony Martin, gikk i asfalten og skapte en massevelt med 30 kilometer igjen av den andre etappen av Tour de France søndag.

Tyskeren var tydelig oppskrapt etter velten, det samme var flere av hans lagkamerater som lå tett på 32-åringen. Verst gikk det utover Reto Hollenstein.

– Reto dro med legen vår og tok røntgen, men heldigvis har han ingen brudd i kneet eller i leggen. Han hadde mye smerter. Heldigvis er også de andre klare for å starte den tredje etappen. Det er positivt etter at fem gikk ned i går. Det er aldri bra at noe sånt skjer, men det kan skje. Du vet aldri. Laget gjorde det perfekt fram til det punktet, men krasjen ødela alt, sa sportsdirektør Torsten Schmidt til NTB før mandagens etappe.

– Var det noen tvil om at de ville starte?

– Man er alltid i tvil etter slike velt. Først måtte vi tenke på å få alle til mål, slik at de hadde en mulighet til å starte, så evaluerte leger og fysioterapeuter ved å se på alle, men ja, det er alltid tvil.

Den norske spurteren Alexander Kristoff klarte ikke komme innenfor topp 10 etter å ha mistet hele opptrekket sitt, og nordmannen kan måtte klare seg uten flere hjelpere på mandagens etappe.

– Det må vi se. I dag er det over 200 kilometer, og etter krasjer er man alltid påvirket. Man må alltid restituere. Men det kan skje med alle. De er ikke vant til det, men de vet hvordan de skal oppføre seg etter noe sånt, sa sportsdirektøren, som vil se an formen til Kristoff siste opptrekker, Rick Zabel.

– Det ser vi etter i dag. Han testet seg på den innlagte spurten i går, og kommuniserte at han var fin, men med 30 kilometer igjen skjedde krasjen.

