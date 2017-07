Boasson Hagen-sjef spår taktisk trøyekamp

Boasson Hagen innledet sesongens store høydepunkt med en meget sterk tiendeplass på tempoetappen i sentrum av Düsseldorf lørdag. Det la grunnlaget for at han i ettermiddag kan bli Tour de France-historiens andre nordmann som ifører seg ledertrøya.

Søndagens flate etappe til Liege medførte som ventet ingen store endringer i sammendraget. Tempovinner Geraint Thomas fortsetter i gult på mandagens etappe. Der vil imidlertid ledertrøya skifte eier, tror den tidligere tyske stjernesyklisten Rolf Aldag.

Han er nå sportsdirektør i Team Dimension Data, og skal bidra til at Edvald Boasson Hagen er først på målstreken i Lowry. Klarer gudbrandsdølen det, er det en sjanse for at han også får ledertrøya på kjøpet.

– Vi er absolutt med i kampen, og det blir i veldig stor grad et taktisk spill rundt sammenlagtledelsen på mandagens etappe, sier Aldag til NTB.

Fem seierskandidater

Av rytterne som i øyeblikket ligger foran Boasson Hagen i sammendraget, er det ikke mange som er ventet å henge med de beste til mål mandag. Italienske Matteo Trentin er unntaket.

– Fortsatt skal en del ting skje dersom Edvald skal ta trøya. En fyr som Trentin er 11 sekunder foran ham (sammenlagt). Det betyr at Edvald trolig må få avstand til ham i avslutningen, for selv om «Eddy» skulle vinne, har han fortsatt ett sekund for lite, sier Aldag.

Vinneren av mandagens etappe gis ti bonussekunder i sammendraget.

Aldag peker i første på fem navn å se opp for i avslutningen til Lowry: Boasson Hagen, Trentin, Michael Matthews, Peter Sagan og Greg Van Avermaet. Matthews og Sagan er henholdsvis bare fire og ni sekunder bak Boasson Hagen i sammendraget – og absolutt med i kampen om ledertrøya.

Avermaet tapte mer enn 40 sekunder lørdag og vil neppe kunne ha håp om å kle seg i gult.

Motvilje i feltet?

Sammenlagtleder Geraint Thomas vil naturligvis nok også kunne forsvare sin gule trøye mandag, men Aldag har ingen tro på Sky-laget i utgangspunktet har noen stor interesse av det.

– Nei, de kommer ikke til å være interessert i å beholde trøya, og det vil gjøre etappen ekstra interessant, sier han til NTB.

Dimension Data-sjefen varsler at rytterne i bruddet kan få gode arbeidsvilkår på vei mot Lowry. Aldag ser nemlig ikke helt hvilke lag som skal være villig til å gjøre en jobb for å taue inn utbryterne.

– Det kan komme til å bli motstand i hovedfeltet mot å jobbe, og det kommer til å bli interessant for dem som måtte være i bruddet. Spørsmålet er hvor lenge de kan få ligge foran, og hvem som eventuelt tar jobben med å kjøre dem inn, sier tyskeren.

All den tid avslutningen ti Lowry er for tøff for de raskeste spurterne, vil neppe lagene til tyske Marcel Kittel eller André Greipel gjøre noen jobb foran i feltet.

– Vil BMC bruke krefter på å kontrollere etappen slik at Van Avermaet kan vinne? Nei, det vil de ikke. De har som sitt hovedmål at Porte skal vinne hele Tour de France og fokuserer på det, sier Aldag.

Strålende form

Dermed kan det bli opp til Team Dimension Data å sette Edvald Boasson Hagen i posisjon til å ta en ny etappeseier i Tour de France – samt kjempe om den gule ledertrøya. Aldag mener gudbrandsdølen i første rekke må fokusere på etappeseieren.

– Den gule trøya må eventuelt komme som følge av en strålende prestasjon på etappen, sier Dimension Data-sjefen, som liker det han ser av sin norske elev om dagen.

– Han er i god form, har enormt med rutine og har vunnet etapper i Tour de France tidligere. Det er ingen grunn til å bli overrasket dersom han finner fram noe stort, smiler Aldag.

Mandagens etappe fra Verviers til Longwy er 212,5 kilometer lang.

(©NTB)