Viking-nedturen fortsatte i Molde

Viking-spillerne ble liggende igjen i feltet og fortvile etter scoringen som kom drøyt tre minutter på overtid. Stavanger-laget trodde et etterlengtet poeng var sikret etter solid innsats de siste tjue minuttene, men lite vil seg for Ian Burchnalls mannskap om dagen.

– Dette har skjedd for mange ganger nå. Det er det sjette målet vi har sluppet inn etter det 88. minutt. Det er brutalt, sa Viking-trener Burchnall til NRK.

Mål og rødt kort

Motstander Molde så på sin side ut til å ha rotet bort to poeng etter å ha styrt kampen helt fram til Vikings 1-2-redusering i det 72. minuttet.

Men et sleivspark fra Amidou Diop gjorde at ballen fant veien til Amang, som fikk satt den i mål under Viking-keeper Iven Austbø.

Deretter ble kameruneren utvist med sitt andre gule kort fordi han tok av seg drakten i målfeiringen.

– Gutten må lære, rett og slett. Han er uferdig. Vi hadde håpet han skulle slå igjen i år, det har han ikke gjort. Vi trodde målet nå var starten på noe, men dessverre blir han ikke med neste helg nå, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær om Amang, som må sone karantene borte mot Aalesund.

Tidlig ledelse

Det var også Molde som startet kampen best, og den første scoringen kom allerede i det femte minuttet. Petter Strand sto relativt umarkert bakerst i Viking-feltet og headet ballen i mål fra Christoffer Remmers innlegg.

Snaut halvtimen var spilt da laget doblet ledelsen. Rasmus Martinsen la Fredrik Brustad i bakken i eget felt, og Molde fikk straffe. Den satte Björn Bergmann Sigurdarson kontrollert i mål.

Molde ledet komfortabelt og hadde flere gode muligheter til å punktere kampen i annen omgang. Men spenningen skulle vare til siste slutt.

Bare nesten

For etter det som var en tung første omgang, vekket innbytter Mathias Bringaker seiershåpet for Viking da han styrte inn 1-2-målet i det 72. minuttet.

Bortelaget fortsatte å produsere muligheter og fikk lønn for strevet sju minutter før slutt. Et Kristoffer Haugen-frispark fra rundt 20 meter snek seg inn nede i hjørnet.

2–2 holdt likevel ikke, og Viking ligger stadig desidert sist i Eliteserien med ni poeng etter halvspilt sesong.

Molde klatret forbi fylkesrivalen Aalesund og er nå to poeng bak tredjeplasserte Sarpsborg.

(©NTB)