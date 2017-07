Venus Williams langt nede etter fatal bilulykke

Den 78 år gamle Florida-mannen Jerome Barson døde nylig av skadene han pådro seg i kollisjonen med Williams' bil. Ulykken skjedde i nærheten av tennisveteranens hjem 9. juni.

– Jeg er sønderknust. Mine dypeste kondolanser går til Jerome Barsons familie og venner, og jeg fortsetter å ha dem i mine tanker og bønner, skriver Venus Williams på Facebook.

Det er første gang at hun uttaler seg om saken.

Ikke siktet

Politiet i Florida har tidligere uttalt at det var Williams som forårsaket ulykken. Hun skal ha kjørt inn i et kryss på grønt lys, men på grunn av kø skal hun ikke ha rukket å komme seg ut av krysset før lyset ble rødt. Barson og hans kone kom angivelig kjørende i kryssende trafikk og krasjet i Williams' bil.

Vitner har fortalt til politiet at Williams kjørte på rødt i en hastighet på rundt åtte kilometer i timen. Saken blir fortsatt etterforsket, men 37-åringen er ikke siktet.

Ifølge politiet var hun ikke påvirket av rusmidler da hun kjørte.

Saksøkt

Familien til avdøde Jerome Barson har varslet et søksmål mot Williams. Via advokaten Michael Steinger anklager de Williams for å ha kjørt på rødt lys, for ikke å slippe til kryssende trafikk, for uoppmerksom kjøring og for uaktsom manøvrering av et motorisert kjøretøy.

Ifølge advokaten er Linda Barson, som pådro seg flere brudd i høyre arm og hånd, «fysisk og følelsesmessig ødelagt» etter ulykken.

Williams' advokat, Malcolm Cunningham, har omtalt hendelsen som en uheldig ulykke.

Venus Williams har vunnet den prestisjetunge Wimbledon-turneringen fem ganger, senest i 2008. Mandag møter hun belgiske Elise Mertens i første runde.

(©NTB)