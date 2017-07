Tromsø tapte da Gamst så rødt

– Vi fikk det vanskelig i dag. Vi fikk en lett idømt straffe mot oss, og i tillegg fikk vi et feilaktig rødt kort imot. Men vi skal kjempe for hvert eneste poeng i fortsettelsen. Vi skal trene godt og holde hodet kaldt, sa TILs vikartrener Truls Jenssen til Eurosport etter kampen.

Gamst Pedersen fikk sitt andre gule kort for dagen etter 74 minutters spill, da dommer Kristoffer Hagenes mente midtbanemannen stemplet vertenes Sondre Tronstad i en duell. «Gamsten» var også delaktig i kampens første scoring. Vadsøværingen ga vekk et straffespark da han rev ned Fredrik Pallesen Knudsen i egen boks etter et drøyt kvarters spill i Haugesund. På tampen fastsatte Liban Abdi sluttresultatet til 2-0.

FKH-kaptein Filip Kiss var sikker fra ellevemetersmerket på 1-0 i 1. omgang. Han dunket ballen i høyre kryss. Abdis mål var en flott fulltreffer fra distanse sju minutter før slutt.

Resultatet gjør at Tromsø fortsatt sliter tungt i bunnen av Eliteserien. «Gutan» og trener Bård Flovik gikk hver til sitt tidligere i uken, men det ga ikke utslag i poeng mot FKH. Tromsø har ett poeng opp til Strømsgodset på kvalifiseringsplass, mens det ser langt lysere ut for FKH. Laget har kun fire poeng opp til Brann på sølvplass.

Kunne utlignet

Det var et tamt Tromsø-lag i åpningen mot Haugesund, men det siste kvarteret av første omgang ga vikartrener Truls Jenssen håp. Mikael Norø Ingebrigtsen fikk to muligheter til å utligne, den ene av dem en kjempesjanse. Først spilte Hans Norbye en ball oppover i banen, Thomas Lehne Olsen flikket Ingebrigtsen alene igjennom mot mål, men 20 år gamle Ingebrigtsen avsluttet utenfor alene mot FKH-keeper Per Kristian Bråtveit.

Ingebrigtsen fikk sin andre store mulighet like før pause, men avslutningen fra 11-12 meter ble reddet av en frisk Bråtveit.

Utenom scoringen hadde Haris Hajradinovic en god mulighet for vertene før hvilen, men skuddet fra distanse curlet like over mål.

Marsjordre

Thomas Lehne Olsen fikk en stor mulighet til å bringe balanse i regnskapet kort tid etter hvilen, men angriperen avsluttet for svakt på innlegget fra Gjermund Åsen.

TIL kjempet for utligning, men FKH-spillerne fikk inn nådestøtet sju minutter før slutt. Abdi sørget for at veien tilbake i kampen ble for lang for laget fra ishavsbyen. Erik Huseklepp fikk en stor mulighet til å pynte ytterligere på resultatet mot slutten, men ble nektet av keeper Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret.

– Det var deilig å få tre poeng i dag. Vi har en bra tropp. Vi tar kamp for kamp, så ser vi hva som skjer, sa FKHs Liban Abdi på spørsmål om hva han tenker om lagets form i fortsettelsen.

Laget tar imot Odd på Alfheim i neste seriekamp. Da tar Haugesund imot Aalesund.

