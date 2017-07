Skulderskade sår tvil rundt Kristoff-hjelper

Zabel er en av Kristoffs aller viktigste hjelpere i årets Tour de France. Tyskeren pådro seg skaden da han veltet under lørdagens såpeglatte tempoetappe.

– Jeg har akkurat snakket med legen vår. Han kunne fortelle at Rick har et delvis avrevet leddbånd i skulderpartiet, opplyser Katjusjas pressesjef Philippe Martens til NTB.

Han forteller at Zabel derfor er et usikkert kort framover. 23-åringen skal ha følt at kragebeinet var delvis løst da han ble undersøkt etter tempoen.

Mange i samme båt

En redusert Zabel vil være et stort tilbakeslag for Kristoff i jakten på etappeseirer i årets Tour de France.

– Der var flaks at det gikk så bra som det gjorde. Han kjenner det nok litt i dag. Så hvis han ikke føler seg super, gjør vi Marco (Haller) til sistemann, sa Kristoff da han møtte norske medier før søndagens etappe.

– Er det i dag man trenger et godt opptrekkstog?

– Det er fare for det, men jeg føler det er mange lag som er likt satt sammen som oss. (Marcel) Kittel har ikke et fantastisk opptrekkstog han heller. Det er mange som er i ganske lik situasjon, men FDJ har et rimelig godt lag rundt (Arnaud) Démare. Vi får se hvem som har det sterkeste opptrekket på slutten, svarte Kristoff på spørsmål fra TV 2.

Viser til Sagan

Han poengterte samtidig at det er mulig å vinne en spurtetappe uten det sterkeste opptrekket.

– Peter Sagan klarer det gang på gang. Han har jo menn rundt seg, men han liker best å gjøre det på egen hånd.

Kristoff står med to etappetriumfer i Tour de France. Begge kom i 2014.

