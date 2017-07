Ny opptur for Fredrikstad

FFK sto uten trepoengere før 12. runde, da det ble 4-0 mot Elverum. Siden har det blitt 1-1 mot både Kongsvinger og Åsane, men søndag sørget Mislav Leko og Ulrik Flo for tre poeng hjemme mot TUIL. Tor Martin Mienna scoret gjestenes trøstemål.

Fredrikstad ligger nå på kvalifiseringsplass på nivå to. Laget står med 13 poeng, tre poeng bak Åsane på sikker plass.

Bodø/Glimt troner fortsatt klart øverst, men nordlendingene måtte nøye seg med ett poeng borte mot Levanger søndag. Horenus Taddese sendte vertene i føringen etter bare fire minutters spill, men Glimt utlignet ved Ulrik Saltnes kort tid før pause. Flere scoringer ble det ikke i Levanger.

Resultatet gjør at Bodø/Glimt topper med sine 35 poeng, sju poeng foran Ranheim. Sistnevnte tapte 0-2 mot Florø, noe som gjør at Glimt økte ledelsen med ett poeng. Levanger har 13 poeng opp til bodøværingene. Tabelltreer Start klarte bare 1-1 borte mot Elverum, noe som gjør at heller ikke sørlendingene klarte å knappe innpå Glimt.

Søndagens mest målrike oppgjør i divisjonen sørget Jerv og Ull/Kisa for. Jerv slo til med en overbevisende 6-2-seier hjemme på Levermyr. Andreas Hagen, Ulrik Berglann (2), Tobias Collett, Erixon Danso og Nils Petter Andersen scoret vertenes mål. Andreas Aalbu og Niklas Sandberg fikk nettsus for bortelaget, men til liten nytte.

Jerv har 16 poeng, tre poeng over FFK på kvalplass. Ull/Kisa har ett poeng mer enn Jerv.

Øvrige resultater søndag: Strømmen – Mjøndalen 2-2, Kongsvinger – Åsane 2-0.

