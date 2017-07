Neuville-triumf i Rally Polen

Det lå an til en tett sekundstrid mellom Neuville og Ott Tänak før søndagens fire avsluttende fartsprøver. Kampen tilspisset seg da Tänak gikk forbi og tok føringen med 1,8 sekunder etter dagens første prøve.

Men så koblet Neuville grepet for alvor. På den tredje siste fartsprøven gikk belgieren opp i en ledelse på over ett minutt, og spenningen var definitivt borte da Tänak ble tvunget til å bryte rallyet.

Til slutt vant Neuville 1.23,9 minutter foran teamkamerat Hayden Paddon fra New Zealand, mens regjerende verdensmester Sebastian Ogier tok tredjeplassen. Franskmannen var over to minutter bak vinnertiden.

Nærmer seg Ogier

Tidligere i år har belgiske Neuville vunnet Rally Korsika og Rally Argentina. Hyundai-profilen har vært på pallen i samtlige av de siste seks VM-rundene.

Med fem runder igjen leder Ogier med kun elleve poeng på Neuville.

Mads Østberg avanserte opp én plassering da han endte som nummer sju i Polen etter søndagens fartsprøver. Han var 3.39,6 minutter bak Neuville.

– Målet var å gjennomføre Rally Polen uten alle de tekniske problemene som har oppstått i de fire foregående løpene, og det har vi faktisk oppnådd. Vi har også lært mye om oppsett underveis og det vil komme godt med i neste runde i Finland, sier Østberg i en pressemelding.

Mikkelsen avsluttet solid

For Andreas Mikkelsen ble det en niendeplass, bak med 4.43,5. Han var tredje raskest på den nest siste fartsprøven. 28-åringen ble også treer på den avsluttende prøven, en såkalt «power stage».

– Det har helt klart vært en utfordrende helg. Ikke minst på grunn av de vanskelige værforholdene. Vi har opplevd alt fra kraftig regn til tørre forhold, og har virkelig fått testet bilen, sier Mikkelsen.

Han ble nylig hentet inn i teamet til Citroën for å bruke sin erfaring til å utvikle bilen ytterligere. Det ligger nå an til at Mikkelsen står over Rally Finland.

– Jeg ser virkelig fram til å teste bilen også på asfalt, og gleder meg til å være tilbake under VM-runden i Tyskland, sier han.

