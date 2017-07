Innøvd frisparktrekk ga Ohi-scoring i Stabæk-seier

Toni Ordinas mannskap var i elendig form før møtet med Sandefjord, og de fire siste kampene hadde endt med totalt 16 baklengsmål.

Mot Sandefjord kom endelig seieren.

Luc Kassi ga laget ledelsen etter 50 minutter da han på volley satte ballen i mål etter forarbeid av Raymond Gyasi.

Sandefjord-trener Lars Bohinen svarte med å sette innpå lagets toppscorer Flamur Kastrati, men det var gjestenes angrepsspiller som kom i begivenhetenes sentrum etter 63 minutter.

Ohi-scoring

Et presist slått frispark av Jeppe Moe fant Ohi Omoijuanfo, som helt umarkert bredsidet ballen i nærmeste hjørne til 2-0.

Scoringen var Omoijuanfos 10. for sesongen, antallet han uttalte til NTB før sesongen at han hadde som målsetting for hele sesongen.

Til Eurosport etter kampen fortalte han at scoringen var langt fra tilfeldig.

– Vi har jobbet med det på trening, så jeg var sikker på at jeg ville score på den måten i dag, sa han.

Kastrati-redusering

Kastrati kom seg til en avslutning like etter 0-2-scoringen, men spissens avslutning gikk utenfor målet til Sayouba Mandé.

Etter 83 minutter kom imidlertid scoringen for Sandefjords spiss etter at laget ble tildelt et straffespark da Sayouba var for røff inne i feltet.

Kastrati satte ballen sikkert i mål til 2-1, men vertene kom aldri nærmere.

– Det var for dårlig. Vi klarte å få en redusering, men det blir for tamt, sa Kastrati etter kampen, vel vitende om at neste oppgave kommer borte mot Rosenborg.

– Ballen er rund, sa Kastrati om mulighetene mot serielederen.

Resultatet gjør at Bohinens mannskap ligger på 12.-plass med 18 poeng. Stabæks etterlengtede seier sender laget opp på 21 poeng.

(©NTB)