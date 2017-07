Carlsen til topps i Belgia

Carlsen kom inn til turneringens siste dag i delt ledelse med amerikaneren Wesley So. Nordmannen åpnet med remis mot Viswanathan Anand, men vant så fire strake partier mot Vladimir Kramnik, Maxime Vachier-Lagrave, Vassilij Ivantsjuk og Jan Nepomnjatsjtsji.

Med nye remis mot Levon Aronian og Anish Giri sikret Carlsen seg 24 poeng før de to siste partiene. So har 21,5 og kan dermed ikke ta igjen nordmannen.

Carlsens har så langt vunnet begge årets turneringer i Grand Chess Tour. Han vant også turneringen i Leuven i Belgia i fjor, da med 23 poeng totalt.

26-åringen avslutter turneringen med lynsjakkpartier mot Baadur Jobava og deretter Wesley So. So ligger et halvt poeng foran Vachier-Lagrave før de siste to partiene.

