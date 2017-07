Brann-rekken fortsatte mot Vålerenga

– En krigekamp. Vanskelig å komme gjennom Brann, men vi hadde et par muligheter. Jeg hadde en ganske grei sjanse selv. Vi tar med oss ett poeng, men skulle gjerne hatt tre, sa VIF-spiss Mohammed Abdellaoue til Eurosport etter kampslutt.

– Det ble en slitekamp. Uavgjort er vel greit. Det er synd at vi ikke klarte å komme opp på det nivået vi ønsket, sa Branns Fredrik Haugen.

Brann står med fem trepoengere og tre uavgjorte på sju hjemmekamper etter 0-0 mot VIF. Bergenserne er kun ett poeng bak serieleder Rosenborg, men trønderne har en kamp til gode og kan få luke mandag. Da reiser RBK til Kristiansund.

Søndag sørget Brann og Vålerenga for en underholdende åpning på Brann Stadion. Før oppgjøret kunne Brann vise til sju seriekamper uten tap, mens tallet var fire for VIF. Ronny Deila og co. hadde tatt sju poeng på sine tre siste, men maktet ikke å ta Branns skalp. Kampen var preget av tøffe dueller, høyt tenningsnivå og intensitet.

Straffehåp

0-0 gjør at Brann fortsatt kun har ett poeng ned til tabelltreer Sarpsborg. Vålerenga på 6.-plass har 22 poeng, fem færre enn bergenserne.

Både hjemme- og bortelaget ropte på straffe i løpet av første omgang. Sivert Heltne Nilsen ville ha straffe i duell med VIFs Jonatan Tollås Nation inne i boksen, men fikk ikke gehør av dommer Tom Harald Hagen. Senere i omgangen var det Nations tur å rope på straffe, denne gang i duell med nettopp Nilsen. Heller ikke denne gangen blåste pipeblåseren i fløyta.

Lagene vartet opp med flere sjanser på en regntung gressmatte. Ruben Kristiansen fikk en stor mulighet fra skrått hold for vertene, men ballen skled av Brann-backens fot og gikk utenfor. Lagkamerat Kristoffer Barmen fikk en gyllen mulighet på hodet tidligere i 1. omgang, men midtbanemannens heading gikk over fra kort hold.

Utenfor

VIF-spiss Moa fikk en gigantsjanse et stykke ut i 2.-omgang, men i drømmeposisjon inne i boksen avsluttet han svakt utenfor kassen. Lagkamerat Ghayas Zahid fikk muligheten etter kombinasjonsspill med Moa og fotrappe Rasmus Lindkvist, men maktet ikke å stokke beina i god posisjon.

Nevnte Zahid drillet seg inn i god skuddposisjon seks minutter før full tid, men avslutningen hans ble for svak.

Brann-trener Lars Arne Nilsen kastet innpå Azar Karadas, Peter Orry Larsen og Steffen Lie Skålevik på tampen i jakten på tre poeng, men trioen klarte ikke å finne nettmaskene. Bortelaget ble satt under press, men Deilas mannskap forsvarte seg bra og holdt unna. Dermed ebbet kampen ut i poengdeling.

Vålerenga skal opp mot nyopprykkede Kristiansund på bortebane i neste serierunde. Da skal Brann bryne seg på Stabæk i Bærum.

