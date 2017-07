Thomas vant da Valverde brøt i Tour-premieren

Thomas var i mål på tiden 16.04 minutter. Sky-rytteren slo Stefan Küng (BMC) med fem sekunder, mens lagkamerat Vasil Kirjienka ble nummer tre.

Regjerende mester Chris Froome hadde den sjette raskeste tiden i Düsseldorf. Sky-stjernen, som jakter sin fjerde Tour-triumf, endte tolv sekunder bak Thomas.

Alejandro Valverde opplevde en av sine største nedturer lørdag. Movistar-profilen skled i en sving og deiset i høy fart ned i den våte asfalten. Spanjolen hadde store smerter og ble liggende lenge i påvente av legehjelp.

Såpeglatt

Etter hvert ble det bekreftet at 37-åringen var tvunget til å trekke seg. Han rakk ikke engang å fullføre første etappe før årets Tour de France var over for hans del.

Valverde skulle være en viktig hjelper for Movistar-kaptein Nairo Quintana i kampen om sammenlagtseieren.

Lørdagens åpningsetappe i tyske Düsseldorf var preget av vanskelige forhold. Veiene var svært glatte på grunn av regnvær. Valverde var derfor ikke alene om å få et ublidt møte med asfalten. Også Tony Gallopin og George Bennett falt underveis, men kom seg tilbake på sykkelsetet.

Boasson leverte

Vegard Stake Laengen, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen kom alle trygt til mål. Sistnevnte leverte en solid tempo og tok en sterk 10.-plass, 16 sekunder bak vinnertiden.

– Jeg hadde ikke mer å gå på. Jeg føler jeg disponerte bra, men jeg kunne kanskje kjørt fortere i noen svinger. Jeg ville heller ikke ligge på bakken, så jeg tok ingen ekstreme sjanser, sa Boasson Hagen til TV 2.

Med topp ti-plasseringen lever Boasson Hagens drøm om å kunne ikle seg den gule ledertrøyen etter mandagens tredje etappe, som skal passe den norske Dimension Data-proffen bra.

– Jeg vil gjøre mitt beste, men det er andre gode ryttere. Så det blir nok vanskelig, sa Boasson Hagen.

Kristoff endte til slutt 36 sekunder bak teten, og det holdt til en 27.-plass. I sin Tour-debut var Laengen i mål som nummer 112 – ett minutt og elleve sekunder bak Thomas.

