Hulk og Villas-Boas suspendert for å ta Oscar i forsvar

Utestengelsene er de siste i en rekke oppsiktsvekkende episoder i den kinesiske superligaen i fotball.

Nylig ble den tidligere Chelsea-profilen Oscar utestengt i åtte kamper for å ha startet et slagsmål i en kamp mot Guangzhou R&F. Hulk og Villas-Boas var kritiske til den tøffe straffen, men det burde de muligens ha holdt for seg selv.

Nå har nemlig det kinesiske forbundet besluttet at ingen av dem får ta del i Shanghai SIPGs to neste kamper. Dessuten er Hulk og lagkameraten Wu Lei bøtelagt med drøyt 60.000 kroner hver, mens Shanghai-klubben har fått en bot på drøyt 120.000 kroner.

Hulk og Wu markerte sin misnøye med utelukkelsen av Oscar ved å gå med en T-skjorte der det sto «ingenting å gjøre, ingenting å si». Villas-Boas ble på sin side straffet for det forbundet mente var en uansvarlig kommentar i sosiale medier.

"355 kamper; 5 år i engelske Premier League; 47 kamper for Brasil; 70 mål. NULL RØDE KORT!!! 8 kampers utestengelse», har den tidligere Chelsea- og Tottenham-treneren skrevet i et Instagram-innlegg.

(©NTB)