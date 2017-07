Hubmann innfridde i O-VM, ingen norske i nærheten av sprintmedalje

Hubmann sikret seg nok en mesterskapsmedalje ved å slå franske Frederic Tranchand med 2,9 sekunder. Den sveitsiske orienteringslegenden står dermed med hele 15 individuelle VM-medaljer, der fem er av edleste valør.

Lørdagens bronse gikk til fjorårsmester Jerker Lysell. Svensken var 5,2 sekunder for sent ute til å forsvare VM-tittelen.

Klatret

Westergård avanserte til en åttendeplass mot slutten av O-sprinten i Tartu. 24-åringen lå utenfor topp ti halvveis. Han var i mål 25,4 sekunder bak Hubmann.

Gaute Hallan Steiwer ble nest best av de norske med sin 15.-plass. For hans del skilte det 51,2 sekunder opp til vinnertiden. Norges tredjemann på sprinten, Øystein Kvaal Østerbo, ble nummer 21.

Alm vant igjen

I kvinneklassen ble danske Maja Alm sprintverdensmester for tredje gang på rad. Hun vant suverent og slo Natalia Gemperle fra Russland med hele 37 sekunder.

Bronsevinner Galina Vinogradova sørget for at det ble to russere på pallen.

Ida Marie Næss Bjørgul tok seg inn blant de ti beste ved å bli nummer ni lørdag. Hun var 1.08,6 minutter bak Alm. Deretter ble Silje Ekroll Jahren på 19.-plass nest best av de norske jentene, mens Nikoline Ekeberg Schjerve ble nummer 23.

Orienterings-VM fortsetter med sprintstafett søndag.

