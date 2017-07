Berget og Eikrem på tribunen da MFF unngikk kjempeskrell

Innbytter Oscar Lewicki fullførte MFFs snuoperasjon med sin matchvinnerscoring i det 65. minutt. Den regjerende ligamesteren topper dermed tabellen tre poeng foran IFK Norrköping.

Mattias Svanberg ga Malmö oppskriftsmessig ledelsen etter 18 minutter. Men så kom sjokket for hjemmelaget og de over 14.000 frammøtte. Scoringer fra Omar Eddahri og Ferid Ali gjorde at lille Eskilstuna snudde kampen og ledet 2-1 til pause.

Gjestene kom til lørdagens oppgjør med kun fire poeng i ryggsekken. Det ville vært en stor skrell om årets første seier hadde kommet borte mot selveste Malmö.

Hjemmelaget tok tak tidlig i annen omgang, og det tok ikke lang tid før 2-2-scoringen kom. Yoshimar Yotún utlignet etter 53 minutter. Eskilstuna måtte også se det ene poenget ryke da Lewicki headet inn 3-2 til Malmö tolv minutter senere.

Verken Jo Inge Berget eller Magnus Wolff Eikrem var i MFF-troppen lørdag. Berget måtte stå over fordi han sliter med en sene i hælen, mens Eikrems framtid i klubben er svært usikker. Den tidligere Molde-spilleren har slitt med småskader i det siste, men ifølge Aftonbladet kan han ha spilt sin siste kamp for Malmö.

Avisen meldte fredag at Eikrem ønsker seg bort allerede i sommer. Han har et halvt år igjen av kontrakten med MFF.

(©NTB)