Sene startnumre kan gi norsk Tour-fordel

I henhold til værmeldingene skal det nemlig regne til dels mye i Düsseldorf lørdag. Samtidig tyder mye på at nedbøren vil gi seg omtrent når første deltaker gir seg i kast med den 14 kilometer lange tempoetappen langs Rhinen ved 15.15-tiden.

Det betyr i så fall at løypetraseen gradvis vil tørke opp og forholdene bli stadig bedre utover kvelden.

Tour de France-debutanten Vegard Stake Laengen er først ut av de norske i prologen. Han starter klokken 17.20 som nummer 126 av de totalt 198 startende. 18 minutter senere begir Alexander Kristoff seg ut i løypa på startnummer 164, og fire minutter deretter er det Edvald Boasson Hagens tur.

Ikke ideelt

Sistnevnte er avhengig av å gjøre en god tempo dersom han skal være i posisjon til å kjempe om den gule ledertrøya på tirsdagens etappe til Longwy. Den skal passe Rudsbygd-gutten meget godt og avsluttes med en stigning der de sterkeste spurterne garantert ville falle av.

Boasson Hagen er forberedt på at regnet kan bli en faktor på lørdagens prolog.

– Det er ikke ideelt. Jeg håper at det blir likt for alle, eller at det blir tørt for meg og regn for de andre, ler han til NTB, men er rask med å tillegge:

– Nei, uansett får vi håpe at det ikke er været som avgjør hvem som vinner etappen.

Risikovurdering

– Hvordan påvirker det deg om underlaget skulle være vått?

– Det påvirker alle ryttere. Alle må jo kjøre litt saktere da. Samtidig er det noen som takler det bedre enn andre, og forhåpentligvis takler jeg det greit, svarer Dimension Data-proffen.

Han understreker samtidig at det må gjøres en risikovurdering underveis.

– Jeg vet ikke hvor store sjansene er for å vinne etappen, så jeg vil ikke risikere alt for så å havne i bakken og brekke noe. Det gjelder å komme lenger enn til første etappe, sier Boasson Hagen.

Fjorårsvinner Chris Froome starter helt sist på lørdagens tempo. Alt tyder dermed på at briten vil få relativt gode forhold.

(©NTB)