Ny keeper til Molde

Det skriver eliteserieklubben i en pressemelding fredag.

Moldes keepertrener Per Magne Misund sier 21-åringen har stort potensial til å utvikle seg videre i konkurranse med klubbens øvrige keepere.

– Han har stått bra i kamper i andre og tredjedivisjon. Mathias har gode fysiske forutsetninger til å bli en toppkeeper, som vi i fellesskap vil utvikle videre til en mulig fremtidig førstelagskeeper, sier Misund.

Ranmark har spilt 96 A-lagskamper for Oppsal IF, og han har også spilt for Manglerud Star. Keeperen blir spilleklar fra 20. juli, opplyser MFK.

