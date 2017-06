Froome inngikk ny Sky-kontrakt

Nyheten ble sluppet fredag kveld, under ett døgn før startskuddet for årets utgave av verdens største sykkelritt.

Ifølge Froome var det «en lett avgjørelse» å ta da tilbudet om ny kontrakt kom på bordet.

– Jeg har vært en del av Team Sky siden vi startet opp i 2010. Det er her jeg hører hjemme. Jeg trives veldig, og jeg er glad for at jeg er i Sky i minst tre år til. Vi har hatt et suksessfullt samarbeid, sier sykkelstjernen.

Froome har vunnet Tour de France tre ganger i løpet av de fire siste årene. Lørdag starter han jakten på nok en sammenlagttriumf.

(©NTB)